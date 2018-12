Lige etableret: Odense Sommeropera får 128.000 kroner

Odense Sommeropera har været på tegnebrættet i et par år, og kunstnerisk leder Mette-Maria Øyen er meget begejstret for, at projektet nu ser ud til at blive realiserbart.

- Det er så fantastisk. Det er jo en anerkendelse af, at folk synes, det er et godt tiltag, og at vi rammer et sted, som Øernes Kunstfond gerne vil støtte. Altså børn, unge og talenter, forklarer hun.

Tidligere på året stiftede hun en bestyrelse, som har operasanger Jesper Buhl i spidsen som formand. Til sommer 2019 bliver det første gang, at voksne og børn kan opleve koncerter og arrangementer, som er afholdt af Odense Sommeropera.

- Tanken er, at vi skal supplere de eksisterende tilbud med opera, og helt konkret skal vi udfylde det hul, der kommer, når de etablerede institutioner holder sommerferie. For vi vil gerne have, at det er opera året rundt, siger Mette-Maria Øyen.