Lidt romantisk er man vel: Kontrabassist optræder sammen med sin mand ved debutkoncert

HVEM: Marike Sofie Grüttner, kontrabassist.

HVAD: Debutkoncert.

HVOR: Konservatoriets sal, Odeon, Odense.

HVORNÅR: Onsdag 16. januar kl. 19.30.

Fortæl om dit møde med kontrabassen.

- Jeg er ikke ud af en musikfamilie, men på efterskolen spillede jeg lidt lejrbålsguitar. Jeg begyndte at spille kontrabas ret sent. Jeg var 18 år, og Lyngby-Taarbæk Musikskole manglede bas-elever, så de tilbød tre måneders gratis undervisning. Jeg havde intet forhold til klassisk musik og troede, at jeg skulle spille jazz. Men min lærer, Mette Hanskov, der er en ret bestemt kvinde, mente jeg havde talent for klassisk musik, så hun slæbte mig med til generalprøver i Det Kongelige Kapel, hvor hun var solobassist. Når jeg søgte ind på konservatoriet i Odense, var det, fordi Mette Hanskov også var lærer der.

Hvad er det ved kontrabassen, du holder af?

- Kontrabassen er ikke et oplagt soloinstrument, men det er et alsidigt instrument, som i orkestersammenhæng bærer, løfter og binder alt sammen. Kontrabassen passer også perfekt til de mellemgenrer, jeg er dybt fascineret af: tango og klezmer.

Hvad har du valgt at spille ved debutkoncerten?

- Koncerten skal afspejle min passion for kontrabassen. Nogle af værkerne har fulgt mig, siden jeg begyndte at gå til konkurrencer. Og da min ambition er at blive orkestermusiker, vil de obligatoriske konkurrence-værker følge mig fremover, så dem arbejder jeg stadig på at perfektionere. Andre værker har jeg altid vidst, at jeg skulle spille, når jeg blev klar til det, og nu er tiden inde.

Din mand, sangeren Andreas Pilegaard Winther, medvirker også ved koncerten?

- Ja, vi spiller en koncertarie af Mozart for bassanger og obligat kontrabasstemme. Det er et drømmescenarium at opføre et værk, som nærmest er skrevet til os. Kontrabassen fungerer som en anden solostemme, så det bliver næsten en duet. Teksten er en kærlighedserklæring sunget på italiensk, så lidt romantisk bliver min debut også.

Har du tøjet klar til koncerten?

Ja, for selv om kontrabassen ikke er særlig feminin, kan solisten jo godt være det. Jeg har købt to gallakjoler, en blomstret og en mørkeblå, så jeg kan skifte i pausen.

Hvad er dine planer for fremtiden?

- Jeg drømmer om at spille mig til et orkesterjob. Jeg brænder for orkestermusikken og er så heldig, at jeg for tiden er kontraktansat i Odense Symfoniorkester. Oplevelsen af at være en lille brik i et stort spil, hvor det hele løfter sig, når alle stemmer bliver spundet sammen til ét kæmpestort hele, er fantastisk. Det lyder som en kliché, men det vigtigste for mig er, at jeg med mit håndværk kan være med til at skabe den smukkeste musik - og så selvfølgelig glæden ved at opleve den respons man får retur fra publikum i salen.