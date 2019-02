Langeland Bibliotek: En samtale om at leve og dø bevidst

Bøger: I forbindelse med udgivelsen af bogen "Samtale om at leve og dø bevidst" blev forfatteren bag, Birgit Westphal, opmærksom på, at det er vigtigt for mange ældre mennesker at reflektere over livet, der er gået - at lave en såkaldt livsgennemgang. Mandag 18. februar kl. 19 gæster Birgit Westphal Langeland Bibliotek og holder et foredrag, hvor hun vil fortælle om sin bog med fokus på livsgennemgang samt de områder, hendes liv er blevet bedre på. Foredraget lægger op til en spørge- og diskussionsrunde efterfølgende. /stha