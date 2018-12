Kvart million til Carl Nielsen Konkurrencen: - Vi kan styrke os internationalt

- Fordi det er første gang, var det ikke til at vide, hvordan de ville gøre. Så vi er selvfølgelig meget glade for, at Øernes Kunstfond ville tilgodese Carl Nielsen Konkurrencen, siger Odense Symfoniorkesters musikchef, Finn Schumacker.

12. december blev det offentliggjort, at Carl Nielsen Konkurrencen modtager 250.000 kroner fra Øernes Kunstfond. Det er første gang, at fonden uddeler midler.

Baggårdsteatret - Sundets Stilhed - et audioeventyr med Bertolt og Brecht. 100.000 kroner. Bådebyggeriet - Café og Kystaktiviteter. 100.000 kroner. Falent ApS - Lydkort. 75.000 kroner. Anna Pia Holmgaard Axelsen - Brogade 37 et litteraturhus. 250.000 kroner. Heartland Festival - Kunsten på Heartland Festival ved Egeskov Slot 2019. 75.000 kroner. Odense Kommune - Carl Nielsen Konkurrencen. 250.000 kroner. Odense Sommeropera. 128.000 kroner. Parla - Udvikling af musikdramatik til ikke-traditionelle scener. 100.000 kroner. Syntaks A.M.B.A - Erholm Lysfestival. 100.000 kroner.

- Hvis ikke vi havde fået pengene, ville vi ikke have mulighed for at invitere journalister fra udlandet til at komme og dække konkurrencen. Det kan vi nu. Og det betyder, at vi får placeret konkurrencen i nogle internationale musiktidsskrifter, som bliver læst af mange i Tyskland, England og Kina, som er fans af klassisk musik, uddyber musikchefen.

Besøgende til Odense

Den kvarte million skal være med til at cementere Carl Nielsen Konkurrencen som en del af verdenseliten, mener Finn Schumacker.

- Vi kan gøre mere af alt det, vi gerne vil. Nemlig at få denne konkurrence til at udvikle sig til at komme i verdenseliten. Vi konkurrerer med andre store konkurrencer i Moskva, Bruxelles og München. Og det handler om at få fortalt historien om, at vi rent kunstnerisk har det samme niveau, samt at dem, som vinder vores konkurrence, får ret attraktive priser.

Det er ikke kun Carl Nielsen Konkurrencen, som Finn Schumacker spår vil nyde godt af bevillingen.

- Med eksponeringen får vi positiv omtale af Carl Nielsen og Odense. Så vi håber, at det vil betyder, at flere vil opdage Odense som rejsemål og dermed ser, at Odense er en kulturby, forklarer han.