Kurt Ravn: - Den mest spændende rolle jeg har haft i mange år

Danmarks populære skuespiller er med i "Maria de Buenos Aires", og det er ikke hans første opera.

AARHUS: Vi skal have den bedste og mest kendte danske sanger og skuespiller til den rolle. Hvem skal det være? Det var, hvad Philipp Kochheim, direktør for Den Jyske Opera, sagde til sine ansatte og folk i alle aldre, han mødte. Alle gav det samme svar: Kurt Ravn. Så der var ingen tvivl. Den tyske operachef i den jyske opera måtte have fat i skuespilleren, som alle danskere kender for rollen som Røde i Matador. Han skulle spille fortælleren, en gammel mand, der tænker tilbage på sit livs kærlighed i "Maria de Buenos Aires". Og hvad tænkte Kurt Ravn så, da Kochheim tilbød ham rollen, sendte librettoen til ham, og han læste den igennem? - Den var komplet uforståelig, spansk-argentinsk, og jeg kunne ikke føle noget for den, så jeg sagde nej tak, forklarer han. - Jeg havde det på akkurat samme måde, men jeg var vild med musikken, svarede Kochheim og fortalte, at han havde digtet sin helt egen historie med den oprindelige som udgangspunkt. Så lod Kurt Ravn sig overtale.

Maria de Buenos Aires "Maria de Buenos Aires" er en slags rejse til Buenos Aires i en original blanding af opera og argentinsk tango.

Den Jyske Operas operachef Philipp Kochheim instruerer Astor Piazzollas mesterværk med Yamil Borges og Kurt Ravn i hovedrollerne.

Forestillingen kombinerer forskellige dramatiske genrer, hvor skuespil, dans og sang i skiftende konstellationer blandt de fire medvirkende vil kredse om temaerne kærlighed, sex og død i en hvirvelvind af følelser antændt af Piazzollas udødelige tangomusik fremført af et 6-mands orkester.

Uropførelsen af María de Buenos Aires i 1968 var en succes, og tango-operaen eller "operita" (en lille opera) som Piazzolla kaldte den, kom på scenerne verden over. Piazzollas musik, den mere moderne tango nuevo, skaber en unik atmosfære af melankoli og lidenskab.

En ensom aften i Buenos Aires. En gammel mand tænker tilbage på sit livs kærlighed, som han aldrig har kunnet glemme: María, som døde for lang tid siden. Hendes ånd viser sig nu for ham, og de gennemlever hendes barndom i slumkvartererne, favelaerne, hendes drømme, hendes liv i underverdenen og i lurvede bordeller. De mindes begge deres første møde i smug og de timer, de tilbragte sammen, da de dansede i en café, nogle få dage før María blev myrdet. Den gamle mand indser, at kærligheden til María først slutter, når han selv dør. Spilleplan:23. marts kl. 16 og 24. marts kl. 16 og 20: Pumpehuset, København. 25. marts kl. 20: Frederiksborgcentret, Hillerød. 27. marts kl. 19.30: Musikteatret Albertslund. 31. marts kl. 16 og 20 (begge udsolgt) og 1. april kl. 16 og 20 (udsolgt): Musikhuset Aarhus. 2. april kl. 20: Insero Atrium, Horsens. 3. april kl. 21 (udsolgt) og 4. april kl. 21: Spinderihallerne, Vejle. 7. april kl. 20: Musikkens Hus, Aalborg. 1. april kl. 20: Ridehuset, Værket Randers. 13. april kl. 16 og 20: Magasinet, Odense.

Milonga Efter to af forestillingerne inviteres publikum til Milonga (tangofest for alle). Publikum kan danse på scenen til tangomusik med live musik. En Milonga er også et sted, hvor man blot kan nyde en drink, kigge på dansen, lytte til musikken - og under kyndig vejledning måske kaste sig ud i de første forsigtige tangotrin. 31. marts cirka kl. 21.30 i Musikhuset Aarhus, Store Scene ved Tango Aarhus.

Billet til Musikhuset Aarhus 31. marts kl. 20 gælder til efterfølgende milonga. Hvis du har billet til en anden forestilling, men gerne vil til milonga, kan du hente en gratis billet her. Først-til-mølle princippet, da der er begrænset plads på scenen.

Operadirektør Philipp Kochheim (til venstre) drøfter rollen med Kurt Ravn. Foto: Axel Schütt

Godt han var stædig Derfor er Danmarks toppopulære skuespiller i disse dage i Aarhus. I Den Jyske Operas lokaler i Frichsparken øver han sig på rollen som den gamle mand, fortælleren, der længes efter Maria fra Buenos Aires. Hendes ånd viser sig for ham i operaen i skikkelse af Yamil Borges, og de to gennemlever hendes barndom i slummen, hendes drømme, hendes liv i underverdenen og i billige bordeller. - Det er en stor rolle, og jeg er på scenen hele tiden, siger Kurt Ravn, der synger på spansk og har skullet lære det hele udenad, for han taler ikke spansk, og sangteksterne er lidt svære at lære, fordi det er gammel lyrik. - Jeg er glad for, at Philipp Kochheim var stædig, for det er den mest spændende rolle, jeg har haft i mange år. Vi er ikke bundet af historien, men improviserer og laver om undervejs, siger Kurt Ravn, der er i topform, selv om han er fyldt 71 år.

Stemmeprøver dagligt Den alsidige Kurt Ravn var senest i Aarhus, da han sang julekoncert i Skt. Pauls Kirke og før det spillede med i Kim Larsen-musicalen "Midt om Natten" i Hermans. Så kender vi ham jo fra Matador, 39 film og 24 tv-serier. Og nu opera. Men den genre er ikke første gang for ham. - Jeg har været med i flere, blandt andet som Hr. Leonard i Danmarks Radios udgave af "Maskarade", hvor vi ud over København spillede i Wien og Bruxelles, og der var store navne med. Ligesom han trækker i sin romaskine derhjemme i Vedbæk og spiller tennis, holder han stemmen ved lige. - Jeg laver stemmeøvelser hver dag, siger han, der sidste år gav 23 julekoncerter. - Et år var vi oppe på 31, men det blev for mange, forklarer Kurt Ravn, der har slået sig ned i et sommerhus i Norsminde, mens han er her.

Kort øvetid Kurt Ravn skal tilbage til sit øvelokale, for tiden er knap. Der er i alt kun tre en halv uge til at øve sig, og premieren er 23. marts i Pumpehuset i København. 31. marts er "Maria de Buenos Aires" i Musikhuset Aarhus, hvor tre af fire forestillinger er udsolgt. Siden er Maria i Horsens, Vejle, Aalborg, Randers og Odense. Yamil Borges, som spiller Maria, er et stort navn, én af Broadways mest feterede stjerner, efter at hun debuterede i filmen "A Chorus Line" med Michael Douglas og blev udvalgt af Leonard Bernstein til at spille i "West Side Story". I dag er hun 60 år.