Kunstudstilling inspireret af skatte fundet i gemmerne på Svendborg Museum

Oprindelig var El Dorado en konge, der hver dag lod sig sminke over hele kroppen med guldstøv. I dag bliver betegnelsen "El Dorad" sidestillet med den overførte betydning af orden "Mekka" og bruges om alt - fra slikbutikker, legetøjsbutikker og elektronik til loppemarkeder ... steder, hvor en målgruppe har lyst til at forsluge sig.

Når SAK kalder sin kommende udstilling El Dorado er det fordi, de inviterede kunstnere har haft lejlighed til at dykke ned i et sandt El Dorado - nemlig Svendborg Museums magasiner, der ligger i et gammelt æblelager ved Svendborg Havn. Men også fordi resultatet af denne inspirationsindsprøjtning gerne skal ende som det rene guld for publikum, der kommer til at se udstillingen, som åbner lørdag 26. januar og varer til 10. marts i Kunstbygningen SAK, Vestergade 27-31.

Museets magasin rummer alt. ALT. Breve, våben, tøj, dukkehuse, fotografier, arkæologiske fund ... Alt sirligt pakket i kasser med etiketter.

I al denne herlighed fik kunstnerne i flere omgange lov til at ... nej ikke rode ... men at finde genstande, der kunne inspirere. Således fandt én af de deltagende kunstnere gamle fotos, en anden nogle tekniske effekter, en tredje en skulptur og så videre.