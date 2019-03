Kunstprojekt gik i vasken: Må betale 50.000 kroner tilbage

Bogense: Der bliver ingen udstilling af kunst udendørs i forbindelse med kunstmessen Eventyrlig Kunst. En aftale med Det Fynske Kunstakademi bliver alligevel ikke til noget, fortæller Else Friis, koordinator for Eventyrlig Kunst.

Planen var, elever fra kunstakademiet skulle arbejde på og udstille nogle af deres værker på havnen i Bogense, men ifølge Else Friis sprang eleverne fra projektet. Derefter forsøgte Soroptimisterne, der arrangerer kunstmessen, i 11. time at få en lignende aftale i stand med Århus Kunstakademi. Imidlertid viste det sig, at det ikke kunne kombineres med den allerede vedtagne undervisningsplan. En underviser var på eget initiativ opsat på at involvere sig i projektet, men det strandede på, at det kommunale tilskud på 50.000 kroner, som Soroptimisterne havde fået til det første projekt, ikke sådan automatisk kunne kanaliseres over til et nyt projekt.

Der var ikke tid til at søge om det nye projekt. Derfor ender føljetonen med, at pengene skal betales tilbage til kommunen, og at man kommer til at spejde forgæves efter kunst på havnen i forbindelse med Eventyrlig Kunst.