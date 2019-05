Kunsten i det nære

Kunst: Akkurat som det lyder: Længde x højde x bredde, et temmelig tørt materiale baseret på en stabel jobansøgninger skrevet i forskellige ledighedsperioder i årene 2013-2017, som er sendt ud til en bred vifte af arbejdsgivere. De udgør det materiale, der siden skulle blive basen for værkernes tilblivelse. Som kunstner føles det som om, man ikke altid er slebet helt i vinkel til at passe ind mellem de minimaler og marginaler der er opstillet, kræves og forventes af en. Kunstner Sandra Blicherts praksis kredser om det hverdagslige og nære. Fernisering fredag 31. maj kl. 17 hos M100 i Odense. Udstillingen varer frem til 23. juni. /kamjo