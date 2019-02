Kunstakademiet viser sig frem:

Seks måneder efter indflytning i et af Odenses smukkeste huse, inviterer rektor for Det Fynske Kunstakademi interesserede indenfor onsdag 27. februar.

Det tager rundt regnet et halvt år at finde sig helt til rette i et hus. Sådan lyder det fra rektor Lars Bent Petersen fra Det Fynske Kunstakademi, der rykkede ind i Fyns Kunstmuseum-bygningen sidste sommer for at være klar til semesterstart i oktober, og som nu netop er gået i gang med 2. semester.

- Vi har brugt det første semester på at udvikle huset, som vi gerne ville have det, og så synes vi, det er en god anledning til at vise, hvor vi er. Desuden slutter vores første store udstilling her samtidig, og derfor er det også en god anledning til at vise den frem til dem, der endnu ikke har været forbi og se den, siger Lars Bent Petersen.

Det er ikke hvilket som helst hus, institutionen er rykket ind i efter at have forladt Brandts-komplekset i sommer. Bygningen er en af Odenses smukkeste og er midt i en fredningssag, idet Byforeningen for Odense har søgt om at få bygningen fredet.

Det forhindrer ikke kunstakademiet i at tage stedet til sig. Sammen med sine undervisere, nye og erfarne studerende, har rektor skullet finde plads til værksteder, administration, udstillinger og hinanden i lokaler, der tidligere blev benyttet til at vise klassiske værker af guldaldermalere som Eckersberg og Jens Juel.

Akademiet har valgt at udnytte Skulptursalen i bygningens højloftede midte som udstillingsrum, og her åbnede Julekalenderudstillingen i december sidste år. Den første udstilling, hvor der hver eneste dag frem mod jul blev åbnet en ny låge med et kunstværk i. Udstillingens værker kan man nå at se onsdag.

- Vi vil meget gerne bruge Åbent Hus-lejligheden til at præsentere vores udstillingsprogram for 2019, men også som anledning til at offentligheden kan komme til at hilse på den nye stab af undervisere, som vi har ansat ved indgangen til efterårssemesteret - nemlig billedkunstner Mikkel Carl, billedkunstner Sofie Thorsen, professor Yvette Brackman og kunsthistoriker Lene Burkard, som mange vil kende fra hendes tidligere job på Brandts, siger Lars Bent Petersen.

Det Fynske Kunstakademis åbne hus finder sted onsdag 27. februar fra 15-17 i huset i Jernbanegade 13.