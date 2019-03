Kunst skal ses i gummistøvler

Vandet er atter steget i det gamle og nedlagte københavnske vandreservoir på Søndermarken ved Valby Bakke. Som en del af den nye udstilling med kunstnergruppen Superflex er der installeret et oversvømmet toilet ved siden af drypstensformationerne, og lige neden for trappen til kælderen er et mindre omklædningsrum indrettet, så man kan skifte til passende fodtøj, inden man går længere ind i mørket. Her når vandet op over anklerne.

- Gummistøvlerummet er et transformationsrum, hvor vi som opdagelsesrejsende gør os klar til at tage ind i en fremtid, der ikke rummer os, forklarer direktør Astrid la Cour, der ved at invitere Superflex inden for i udstillingsrummet har sat klimaforandringerne på dagsordenen. Og der er god grund til, at samtidskunsten forsøger at begribe det store tema, siger hun:

- Den ny udstillings to hovedpointer er blandt andet, at klimaforandringerne er menneskehedens endeligt, ikke jordens, og at infrastrukturen i magten er kuldsejlet. Ved at lade en kopi af et toilet i FNs sekretariat for Klimaforandringer i Bonn oversvømme og langsomt forvitre gennem udstillingsperioden, bliver det tydeligt, at verdenssamfundets forsøg på at redde menneskeheden er mislykket. Og samtidig kan det ses som et større billede på, hvor magten egentlig befinder sig, og de lokumsaftaler der måske indgås.