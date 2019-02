Kroppen som vibrerende koloni i en foranderlig verden

Kunst: I udstillingen "Vibrant" rejser kunstneren Louise Sparre ind til kroppens inderste. Udstillingen tager sin begyndelse først i kroppens overflade, det ydre. Her ses værker, der forholder sig til hud og vagina som grænseområder mellem det indre og det ydre. Værket "Circle of Control" (foto) er et eksempel på en ydre ting, man som person selv kan kontrollere. Herfra bevæger Sparre sig længere og dybere ind i kroppen til de områder, der ligger udenfor personens kontrol - det indre. Hun bevæger sig helt ind under huden og ser på kroppens mindste enheder: cellerne. Rejsen indad bliver samtidig en rejse udad, når Louise Sparre stiller spørgsmål til, hvad kroppen er i et vibrerende og foranderligt verdensbillede. Udstillingen har fernisering i M100 fredag 8. februar kl. 17-19 med artist talk kl. 16.30. Udstillingen kan herefter ses frem til søndag 3. marts. /stha