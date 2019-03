Kritik indefra: Bestyrelsesmedlem er utilfreds med at Brandts skal drive egen café

Medlem af Brandts' bestyrelse, den konservative rådmand Søren Windell, mener ikke, det er museets metier at drive café i et område, der allerede er rigeligt dækket ind. - Kerneopgaven på et museum er at vise kunst, og man skal passe på det, man har, siger han.

Ofte har personalet på Brandts fået spørgsmålet, hvor museumscaféen ligger, og derfor har museumsdirektør Mads Damsbo længe ønsket sig at åbne én. En café, der skulle ligge i stueetagen, tæt på indgangen, så museet får besøg af folk, som ellers ikke plejer at se på kunst men gerne drikker kaffe.

- Det mest underlige ved caféen er, at den ikke er kommet før nu, siger Mads Damsbo.

Nu er caféen åbnet, og den første kaffe langet over en midlertidig disk, men ikke alle i museets bestyrelse er enige i, at det er en god idé at sælge kaffe fra egen kaffebar. Rådmand Søren Windell (K) har fra begyndelsen meldt ud, at han synes, man skal nøjes med at passe kerneforretningen frem for at drive café.

- Jeg synes, at museumsledelsen undervurderer det arbejde, der ligger i at drive en café. I stedet for at bruge kræfter på at sørge for, at bemandingen er i orden, burde man arbejde på det, man er sat i verden for, nemlig at formidle kunst og bevare kunstsamlinger, siger Søren Windell, der har siddet i bestyrelsen i godt otte måneder.

- Hvis der endelig skulle etableres café inde på museet, kunne man i det mindste have forpagtet det ud, så andre havde stået for den daglige drift. Så slap man for at tage stilling til, om man skal bruge ressourcer på at sælge billetter til museet eller på at lave kaffe.