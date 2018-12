Kristendommen er som en invasiv art

Op mod jul drager mere end 1000 folkeskoler mod kirken for at deltage i julegudstjenesten. Morten Fitzgerald er imod denne tradition og mener, at kristendommen fylder for meget i samfundet.

Skolen handler om viden

Han betragter kristendommen som en invasiv art, der har udraderet anden kultur tilbage til vikingetiden. Han mener, at kristendommen har taget patent på mange værdier og traditioner, der i forvejen var en del af det danske samfund. En af disse er julen.

- Julegudstjenester hører ikke til i folkeskolen. Skolen er et sted, man kommer for at få viden. Derfor passer religionsundervisning i sin nuværende indpakning ikke ind i folkeskolen. Religion har fået lov til at sætte dagsordenen for etikundervisningen - det er som om vi ikke kan tale om døden uden at have religionen med. Det giver ikke mening, at udgangspunktet for at tale om etik og moral er en løgn, siger Morten Fitzgerald.