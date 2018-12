Som de nordmænd dog kan skrive krimier. Jeg har ikke tal på de mange fremragende norske krimier, jeg gennem årene har læst.

Den tidligere politiefterforsker Jørn Lier Horst har gjort det godt, når han har sat sig foran tastaturet. Journalisten Thomas Enger ligeså. Og nu er de to så gået sammen om romanen "Nulpunkt", hvor netop en politimand, Alexander Blix, og en journalist, Emma Ramm, er makkerparret i en ny serie, som nok skal få en masse læsere, mig selv inklusive.

En politimand og en journalist er bestemt set før i krimier. De har det begge skidt med kærlighedslivet. Han er for længst blevet skilt, mens hun har det svært med faste forhold. Det har vi også hørt om før. Politimandens nærmeste overordnede er både overfladisk, urimelig og utåleligt selvfed. Hun skal arbejde sammen med en mandlig kollega, der er arrogant som få. Den cocktail kender vi til hudløshed.

Romanen er bygget op om primært to spor - politimandens og journalistens - som der krydsklippes mellem, sådan at læserne bombarderes med cliffhangere. Med andre ord en klassisk metode til at skabe spænding. Og så er det i øvrigt også set mange gange før, at en seriemorder er på spil i Norge - ikke i virkeligheden, men i romaner.

Det er således de kendte romanfigurer og romantekniske virkemidler, de to forfattere excellerer i.

Det kunne der komme en jævnt kedelig krimi ud af. Men, men. De to forfattere kan deres kram. Romanen er drønspændende - og ikke kun på grund af de mange cliffhangers, men også fordi forfatterne forstår at drysse (mis)information ud, der får både hovedpersonerne og os forførte læsere til at kaste mistanken på forskellige bifigurer. Så alt i alt vil jeg kalde romanen for et højdepunkt, når det gælder norske kriminalromaner - en af årets bedste for mit vedkommende.

Krimi: Jørn Lier Horst og Thomas Enger: "Nulpunkt"

392 sider, oversat af Rolf Stavnen, Modtryk