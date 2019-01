Scene: Den moderne danseforestilling "Krash og Chopin danser" er samtidsdans med afsæt i to vidt forskellige musiktraditioner skabt af den firedobbelte Reumert-vinder Tim Rushton og vinder af Reumert-juryens talentpris Alessandro Sousa Pereira. Allerede som klaverbarn stiftede Tim Rushton bekendtskab med Chopins værker, og som voksen fortsatte fascinationen af hans fantasifulde univers. "Chopin danser" tager udgangspunkt i Rushtons store begejstring for Chopin og dykker ned i menneskets inderste romantiske relationer. "Krash" er en forestilling med vildskab, kraftfuld powerdans og smittende livsglæde danset til brasilianskinspirerede beats skabt af den danske Outlandish-producer DJ Turkman Souljah. Alessandro Sousa Pereira står bag "Krash", som han skabte til Den Kongelige Ballet i 2015. Værket tager afsæt i digtet med samme titel forfattet af den danske poet Niels Frank om sammenstødet mellem forskellige kulturer og er samtidig en ode til Pereiras brasilianske rødder, både hvad angår trin, udtryk og musik. De to forestillinger i kombination er et gæstespil ved Dansk Danseteater og kan opleves på Odense Teater 20. og 21. marts. /sisø