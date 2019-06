Film: Når kortfilm fra hele verden bliver vist mellem 26. august og 1. september på OFF - Odense Internationale Film Festival, så bliver det også for børn og unge.

Festivalen har nu åbnet for billetbooking og offentliggjort hele junior-programmet, der indeholder filmpakker til grupperne +3, +5, +8, +11, +14 og +16 år.

Der vil i løbet af festivalen være børnebif-morgenvisninger for de mindste og mellemste, ligesom der er planlagt programmer for familier og for skoleklasser.