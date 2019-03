Musik: Tirsdag 26. marts og onsdag 27. marts, begge dage kl. 20, er der mulighed for at opleve den store teaterkoncert "Time of My Life" i Magasinet, når musikere og sangere endnu engang stiller instrumenterne op i Odense. Denne gang har koncerten en bonus, der måske vil glæde de fynske publikummer: Den lokale musicalperformer Line Staun Jensen gæster scenen og giver de velkendte rocksange kamp til stregen.

Teaterkoncerten "Time of My Life" bygger på 39 af de mest populære engelske og amerikanske rock- og popsange fra 1980'erne sat ind i en visuel og humoristisk sammenhæng. Blandt de mange musiknumre er Police-hittet "Every Breath You Take", Bonnie Tylers "Total Eclipse of The Heart", "Like a Prayer" af Madonna samt Whams udødelige "Freedom". /sisø