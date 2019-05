Koncert: Ung pige flået ihjel i løvebur - og anden dramatik

Lieder er nok ikke den musikalske genre, der tiltrækker det allerhøjeste antal publikummer ved klassiske koncerter. Derfor var det overraskende og glædeligt med en næsten fyldt Bøstrup Kirke på en solbeskinnet lørdag eftermiddag.

Flertallet var helt bestemt kommet for igen at overvære en koncert med en af de store kunstnere i den europæiske vokalverden, østrigske Angelika Kirchschlager. Hun har været en særdeles flittig gæst lige siden 1994 ved Sommerkoncerter på Langeland, og ved denne koncert var hun i selskab med en af verdens bedste akkompagnatører, engelske Julius Drake.

De to havde valgt at fokusere på tre af liedkunstens mestre, Schumann, Brahms og Schubert. I alt 23 sange, som for de flestes vedkommende ikke umiddelbart kan betegnes som en del af kernerepertoiret. Det var derfor dristigt og udfordrende uden nogen form for mundtlige kommentarer, men takket være et programhæfte med samtlige tekster, var det dog muligt, alt afhængigt af ens 1800-tals tysk-kundskaber, at kunne følge lidt med, i hvert fald i de enkelte sanges primære stemning og drama.

Og drama var der meget af. De tre komponisters sange, både de strofiske og de helt gennemkomponerede, omhandler især noget om hjerte og smerte. Især det sidste var der en overflod af. I Schumanns "Die Löwenbraut" bliver den unge pige flået ihjel inde i løveburet af sin barndoms bedste ven inden sit tvangs-giftermål, og i Schuberts "Der Erlkönig", nok koncertens kendteste lied, drages den lille dreng af Elverkongen og dør i sin fars arme på hesten.

Det var så tydeligt, at Angelika Kirchschlagers kraftfulde mezzo fint egnede sig til det voldsomt dramatiske indhold, og med sin store og genremæssigt brede operaerfaring foredrog hun sangenes indhold med et sigende og dramatisk kropssprog, som dog i løbet af koncerten kunne virke noget stereotypt.

Det kneb også i flere af sangene med en nuancering af følelsesudbruddene, ofte så kun en forceret stemmestyrke blev selve dramaet. Men du godeste en fornøjelse det var at opleve Angelika Kirchschlagers tekstudtale og fraseringer, hver strofe, ja hver stavelse fik sit liv, hvæsende, sukkende, hviskende, snerrende, drømmende. Stor kunst var det.

Ved flyglet, beskedent, men helt eminent medlevende sad Julius Drake. Han mestrede til fulde Schuberts klaverstemmer, ofte legende og dansende eller transparente, som vandet, der flyder roligt i en bæk. Brahms' brede, symfoniske akkompagnement i f.eks. "Meine Liebe is grün" eller i "Von ewiger Liebe" var overbevisende, ligesom Schumanns ofte tunge, eftertænksomme klaverledsagelse, næsten som selvstændige sonater, gjorde et dybt indtryk, især i den 10 minutter lange "Die Löwenbraut".

De to havde, imponerende, overskud til hele to ekstranumre, Schumanns "Widmung" og Brahms' stille vuggevise "Die Sandmännchen", den sidste en fin balsam for sjælen hos en tone- og tekstmættet tilhører.