Musik: Årets første sommerkoncert i Anexet ved Lundsgaard Gods bliver fredag 7. juni kl. 20, hvor den internationale trio The Space Above indspiller deres debutplade live. Trioen er en rytmisk konstellation, der behandler klassiske værker. Ligesom de optræder med egne værker, der er inspireret af folkemusik fra Bolivia, Polen og Norge, hvor de tre kunstnere har deres baggrund. Inden koncerten er der mulighed for at deltage i Café Agnes' fredagsfolkekøkken. /stha