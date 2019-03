Vissenbjerg: Biblioteket i Vissenbjerg inviterer til læsemesse torsdag 28. marts kl. 18.30-21.30. Her er alle læseglade meget velkomne.

Temaet for årets læsemesse er krimier. I den anledning kommer krimiforfatterne Jeanette Øbro Gerlow og Ole Tornbjerg, kendt under forfatternavnene Øbro og Tornbjerg, på besøg. De vil holde et foredrag på en times tid om deres krimier.

På messen vil der også være forskellige stande, hvor du kan få mere at vide om litteratur og anbefalinger af krimier.

Læsemessen er gratis, men kræver tilmelding via www.assensbib.dk./EXP