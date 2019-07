Kom til gratis dellefest i Lohals: Zididada som hovednavn

Musik: For 12. gang forvandles nordenden af Langeland til én stor folkefest, når Lohals Frikadellefest løber af stablen torsdag 18. juli. Festlighederne starter som sædvanligt kl. 12, hvor den lokale troubadur Søren Ramsing byder velkommen sammen med farverige Lars Love Louise.

Musikprogrammet byder på solskinssange fra Zididada, blues og boogie på tangenterne med Esben Just, 80'er og 90'er hits med Anne Dorte Michelsen og inden, solen går ned, er der et gensyn med Skovhus. I løbet af dagen vil der være aktiviteter for børn samt den tilbagevendende quiz "Kend din lokale torsk og øhavets øvrige fisk". Ej at forglemme kåringen af verdens uofficielt bedste frikadelle. /stha