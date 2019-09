Kom med i byen: Zirkus Nemos Søren Østergaard er en klovn, som jeg bedst kan lide dem

Ugens gæsteanbefaler:

Louise Davidsen, skuespiller, Odense Teater.

1 Fynske fødevarefortællinger

Jeg elsker mad. Jeg elsker at lave mad, og jeg elsker god mad, der er kælet for med gode råvarer. Jeg slapper af ved at bage, lave mad og gerne projekter som, for nogen, måske virker ligegyldige. Som f.eks at lave min egen ricotta eller flødekarameller. Jeg hader, når mad, selv den simple aftensmad, skal gå stærkt, bliver ligegyldig og bliver noget, der bare skal afvikles. Jeg elsker madprogrammer, men jeg vil helst se eller opleve folk, der er gode til deres håndværk. Vores tid er fyldt med amatører, som skal gennemgå en udvikling i bagedysten eller i masterchef - jeg foretrækker nu altså dem, der virkelig ved, hvad det handler om, og som har brugt et helt liv til at dygtiggøre sig. Derfor ville jeg elske at tage min kæreste, som er ligeså madtosset som jeg, med til Schiøtzprisen.

Anarkist, Beer & Food Lab, Odense, søndag 15/9 kl. 11-14.

2 Et zirkus-univers

Første gang, jeg så Zirkus Nemo, var vist i 2002, da jeg som purung danser medvirkede i "Guys and Dolls" på Aarhus Teater. Jeg ankom til det dengang lille telt, og jeg har været fan lige siden. Det er desværre mange år siden, jeg har set det live, men jeg sidder klistret til skærmen, når Smadremanden og Bager Jørgen for 117. gang løber over skærmen. Som skuespiller er det en fornøjelse at se Søren Østergaards helt eget zirkus-univers udfolde sig. Jeg elsker, at han har skabt sit eget ud fra en stor passion. Og så er han en klovn, som jeg bedst kan lide dem.

Odense Dyrskueplads, søndag 15/9 kl. 15.

3 De gode gamle dage

Efter et langt opløb på "Den store Gatsby", som vi lige har haft premiere på Odense Teater, og som jeg selvfølgelig ville anbefale, hvis ikke jeg selv var med, trænger jeg til lidt ekstra tid med mine to vidunderlige unger. Derfor ville jeg helt klart give dem en fridag og tage dem med i Den Fynske Landsby. Vi kommer der tit, og jeg elsker, at børnene kan opleve det hele så virkeligt, og det er en dejlig måde at lære dem om gamle dag på, uden de føler, at de skal sidde med en historiebog. Der går hurtigt et par timer, hvor vi bare kan gå rundt fra det ene værksted til det andet og se, hvordan det var i de gode gamle dage. Og mine børn elsker det.

Den Fynske Landsby, Odense, onsdag 18/9 kl. 10-15.