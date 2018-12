"Knas i møllen": Teater 95B i Odense laver juleshow med sære nisser og mølle-fetish

Skuespilleren Sara Gadborg brænder for sit fag i en grad, så hun gerne er med til at få ting til at ske. Lige nu knokler hun for at få enderne i Teater 95B's juleshow til at nå sammen. Ud over at have fået ideen til handlingen i "Knas i møllen", som showet hedder, har hun skrevet størstedelen af manuskriptet og været med til at gendigte julesange og jukeboks-klassikere som "Fut i fejemøget". Sara Gadborg har også ansvaret for rekvisitter og kostumer og spiller selv tre-fire roller i forestillingen.

- Sidste år var jeg på barsel i december, så mine makkere, Kasper Møller og Tom Due, tog chancen og fyrede alle de vitser og brændere af, som jeg tidligere har luget væk. Så nu er det overstået! Men de skal have ros for at engagere pianisten Ulf Starup, som er en fornøjelse at arbejde sammen med, siger Sara Gadborg og betoner "fornøjelse" så tydeligt, at hvert bogstav nærmest står alene.