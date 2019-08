Musik: Sidste år blev et Bechstein flygel indviet i Thomas Kingos Kirke i Odense, og i den forbindelse blev der afholdt en serie af præsentationskoncerter, hvor danske pianister afprøvede det nye instrument i kirken. Således inspireret byder denne sensommer også på et program, hvor klaveret er i fokus. Henover fire aftener i henholdvis august og september kan musikinteresserede derfor deltage i en lille klaverfestival i Thomas Kingos Kirke. Festivalen har sin begyndelse onsdag 21. august kl. 19.30, hvor der er kammermusik på programmet med oboist Carl Julius Lefebvre Hansen og pianist og organist Henrik Bo Hansen. Far og søn byder på værker for obo og klaver og soloklaver af Pavel Haas og Robert Schumann.

Onsdag 28. august kl. 19.30 er der fokus på lied-kunsten, når baryton Rasmus Tofte-Hansen og organist Torben Krebs leverer Franz Schuberts berømte sangcyklus "Die Schöne Müllerin".

Torben Krebs er igen på programmet, når tredje klaverkoncert afholdes onsdag 4. september kl. 19.30. Denne aften vil han stå alene på kirkens scene og fremføre værker af bl.a. Johann Sebastian Bach, Carl Nielsen og George Gershwin. Af sidstnævnte spilles en udgave for soloklaver af "Rhapsody in Blues". Rent stilistisk har Torben Krebs et ben i begge lejre, da han også er aktiv som jazzpianist. Derfor byder koncertprogrammet denne aften på en rytmisk anden del, hvor Torben Krebs spiller jazz-inspirerede arrangementer af velkendte melodier fra den danske salme- og sangskat.

Sidste klaverkoncert finder sted onsdag 25. september kl. 19.30, og det bliver pianist Mogens Dalsgaard, der lukker ballet med en vekselvirkning mellem musik og anekdoter. Alle fire koncerter afsluttes med en koncertcafé. /stha