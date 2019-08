Klassiske kompositioner med jazz giver kant til musikfestival: - Vi vil udfordre publikum

- Vi har et meget trofaste gæster, som gerne vil høre det, de kender. Men vi vil også udfordre. Så vi prøver at kombinere det velkendte med noget nyt og noget overraskende. Som Michala Petri, siger Finn Schumacker.

Den kendte blokfløjtespiller er et oplagt valg til en klassisk musikfestival, men den nye kombination var blandt årsagerne til at valget faldt på hende.

- Michala Petri optræder på Hvidkilde Gods i en ny kombination med en jazzkomponist og en saxofonist. De kombinerer klassisk og rytmisk musik, siger Finn Schumacker, der er musikchef i Odense Symfoniorkester. Han står for at arrangere Syddansk Musikfestival og fastlægge det kunstneriske program.

Traditionen tro vil der være nogle velkendte kunstnere i programmet. I år vender blokfløjtespilleren Michala Petri tilbage til musikfestivalen, som hun besøgte for nogle år siden. Denne gang hiver hun dog fat i den anden ende af sit brede repertoire.

Klassisk: For ottende år i træk vil fynske slotte og godser blive indhyllet i klassisk musik og skabe en helt særlig stemning, når Syddansk Musikfestival i løbet af september afholder fem koncerter på fem forskellige lokationer.

Hvidkilde Gods, Svendborg, søndag 1. september klokken 15: Michala Petri, fløjter, Jacob Fischer, guitar og Charlotte Andersson, saxofoner og sang. Sandholt Gods, Broby, søndag 8. september klokken 15: Ensemble Mutatis + Felicia Greciuc, obo, Jeppe Lindberg Nielsen, trompet, Kasper Smedegaard Thaarup, trombone, Henrik Thrane, pauke, Thomas Teisner, slagtøj og Zach Hatcher, harpe Harridslevgaard Slot, Bogense, søndag 15. september klokken 15: Die Mozartconcertisten, Schleswig. Solister: Bente Stenger, klarinet, Enrico Raphaelis, obo, Tomo Jäckle, fløjte, Mahmoud Said, violin og Evgenia Feizo, violin. Krengerup Slot, Glamsbjerg, fredag 20. september klokken 19: Den danske Klavertrio: Katrine Gislinge, klaver, Lars Bjørnkjær, violin, og Toke Møldrup, cello. Hvedholm Slot, Faaborg, søndag 22. september klokken 15: Mira Kvartetten: Signe Madsen, violin, Birgitte Bærentzen Pihl, violin, Anna Dolezych Dahl, bratsch og Vincent Stadlmair, cello.

Ensemble Mutatis spiller Gustav Mahlers "Symfoni No.1", som normalt bliver spillet af orkestre på 100 mand, i et ensemble på blot 15 mand. PR-Foto

Klassisk med kant

Da Syddansk Musikfestival afholdt den første koncert for otte år siden, var det en klassisk koncert i klassisk forstand. Kunstnerne spillede klassiske, velkendte kompositioner. Det har ændret sig, og i dag står en festival, der selvfølgelig har anker og hviler i det klassiske, men ikke frygter at søge mod andre stilarter.

- Gæsterne kender os nu. De ved, hvad vi kan tilbyde, og de tror på, at det nok skal være godt. Så det gør, at vi kan bevæge os lidt uden for rammerne og give det lidt mere kant, siger Finn Schumacker.

- Det gør, at det bliver ved med at være interessant, og at det ikke bare bliver det samme som sidste år, siger Finn Schumacker.

Derfor har festivalen også bevæget sig væk fra udgangspunktet på flere områder og har tilladt sig at skabe et større rum at arbejde i.

- I starten var vi meget optaget af, at musikken skulle passe til den tidsalder, slottet eller godset var bygget i. Men det blev en spændetrøje, derfor gik vi væk fra det, siger Finn Schumacker.