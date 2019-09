Klassikeren 'Den store Gatsby' opføres på Odense Teater: - Det er de samme ting, vi stadig slås med 100 år senere

En stor klassiker skrevet for næsten 100 år siden, har stadig meget at fortælle os i dag. Instruktør af Odense Teaters version af "Den store Gatsby" Nicolei Faber og skuespillerne Benjamin Kitter og Lea Baastrup fortæller, hvorfor tiden med frynser og pompøse fester minder om den Instagram-verden, vi lever i. Forestillingen har premiere 11. september.

Teater: I 1920'erne, hvor kjolerne viste mere ben, frisurerne var kortere og festerne var vildere end de nogensinde før havde været, havde man de samme drømme og problemer, som vi har i dag. Indpakningen var bare anderledes. Det mener Nicolei Faber, 37, som - nu 100 år senere - er instruktør på en forestilling baseret på en af de mest kendte litterære klassikere fra de brølende 20'ere, nemlig "Den store Gatsby". 11. september har Odense Teater premiere på den tragiske kærlighedshistorie om den mystiske rigmand Jay Gatsby, der i sin higen efter rigdom og kærlighed endte med at miste det hele. - Det er beskrivelsen af en efterkrigstid, hvor den reklameverden, vi stadig lever i, startede. Den beskriver en tid, hvor mennesker fik lov til at bestemme over deres eget liv og forfølge deres drømme, siger Nicolei Faber om bogen fra 1925, som han har transformeret til teater og fortsætter: - Og nogle af de mekanismer, som var i bogen, eksisterer stadig i dag.

Nicolei Faber har instrueret Odense Teaters udgave af den litterære klassiker. Som forberedelse har han læst bogen, men han har valgt ikke at se nogen af filmatiseringerne. Foto: Christian Nordholt

Stræber altid efter mere I rollelisten er Lea Baastrup Rønne, 31, der spiller den yndige, men forkælede Daisy, som Gatsby vil give sin kærlighed, og Benjamin Kitter, 44, som spiller Nick Carraway, der er historiens fortæller, som flytter ind ved siden af Gatsby og desuden er Daisys fætter. Ligesom Gatsby, der egentlig var en fattig soldat, der drømte om rigdom for at få sin Daisy, står Nick udenfor og ser de vilde fester hos Gatsby, mens han drømmer om en vej ind. Det mener Nicolei Faber, man sagtens kan sammenligne med nutiden. Blandt andet i menneskers brug af det sociale medie Instagram, hvor mennesker deler smukke billeder af deres eget liv. Det er en af grundene til, han finder klassikeren relevant i dag. - Hvis man tænker dybere over Instagram, kan det jo også føde, at man sidder og kigger på andre og tænker, det vil jeg også have. Gid jeg havde et sommerhus eller så smuk en kæreste eller så mange penge, siger Nicolei Faber. I den sidste linje af bogen fortæller Nick: "Så kæmper vi videre, som både mod strømmen der uophørlig føres tilbage til fortiden," og denne linje, ser Faber som essensen af, hvad bogen - og forestillingen handler om. - Vi mennesker bliver ved med at stræbe efter noget, vi ikke har. Det andre har. Derfor bliver vi aldrig lykkelige. For vi stopper ikke. Hvis vi ikke når det i dag, så prøver vi endnu hårdere på at nå det i morgen, siger han.

Der er blevet komponeret helt ny musik til forestillingen, som er inspireret af musikken fra de brølende 20'ere, men med et moderne twist.- Hvis man skal forstå Gatsbys fester, har de dengang været revolutionerende, men hvis vi hører den musik i dag, virker den enormt gammeldags. Så vi har fået komponeret ny musik med mere power, siger instruktør Nicolei Faber. Cecilie Gerberg fremfører noget af den nykomponerede musik. Foto: Christian Nordholt

Højt at flyve, dybt at falde Benjamin Kitter ser også en anden lighed mellem nutiden og tiden, hvor "Den store Gatsby" blev skrevet. For bogen og forestillingen handler ikke blot om Gatsbys storhed, men også hans fald - og netop det sidste bliver vi også draget af i dag. - Det er både fedt at drømme om at have alt det, de har. Men det er også dejligt at se, når de har det virkeligt dårligt. Vi er nogle sympatiske nogen, siger Benjamin Kitter. Nicolei Faber tror, at faldet giver os en følelse af tryghed. - Der er en tryghed i, at der også er noget tristhed på den anden side af Instagram. De er ikke så lykkelige, som de ser ud, siger han.

"Den store Gatsby" er fortællingen om den meget pompøse Jay Gatsby, som tilsyneladende har alt. Til trods for det, har Nicolei Faber valgt at skære brugen af rekvisitter ind til benet. Og der bliver heller ikke taget statister i brug til de vilde fester. Foto: Christian Nordholt

Falsk kvindefrigørelse - Første gang jeg læste bogen, syntes jeg, hun var en kæmpe idiot, siger Lea Baastrup Rønne om sin karakter Daisy. Men det syn ændrede sig løbende jo længere ind i rollen, hun kom. Ikke fordi, hun ikke stadig synes, Daisy er overfladisk og forkælet, men hun har fattet en form for sympati for hende. - Hun har en spirende styrke og trang til at bryde ud af ægteskabet med Tom, som ikke behandler hende godt. Men hun kan ikke følge det til dørs, fordi hun er for afhængig af sikkerheden, siger Lea Baastrup Rønne, der selv har haft svært ved at spille den lyshårede rige kvinde, som beskrives som et slags glansbillede i bogen. Afhængigheden af sikkerhed stred lidt imod den tilsyneladende kvindefrigørelse, der var i perioden. - Vi har snakket en del om, at det der var specielt ved den tid var, at man ligesom forgav, at kvinderne havde alle muligheder. Men det var stadig mændene, der styrede, siger hun og fortsætter: - Så selvom kjolerne og håret blev kortere og alting blev lidt frækkere, så var kvinderne stadig enormt undertrykte. De havde ikke en chance uden en mand til at beskytte dem, siger Lea Baastrup Rønne om den kvindekamp, der foregik i 20'erne og stadig foregår i dag.

Nicolai Jandorf spiller den brutale skørtejæger Tom Buchanan, som er gift med Daisy. Foto: Christian Nordholt

En del af et større problem I dag snakkes der meget om lighed mellem mænd og kvinder, men et andet emne, som er mindst lige så berørt er indvandring. Et emne, der har været debatteret i mange år. - Det er mærkeligt, at det er de samme ting, vi stadig slås med. I historien bliver der snakket om racer, og Nick siger: "Jeg troede da, vi var færdige med at diskutere de ting." Men det diskuterer vi stadig i dag, siger Nicolei Faber. Benjamin Kitter bemærker især, de hændelser, der skete i Europa i forbindelse med 2. Verdenskrig kort tid efter Nick Carraway i bogen udtalte de ord. - 20 år frem i tiden eksploderede de racespørgsmål jo, og blev sindssyge i en grad, man slet ikke kunne have forestillet sig i 20'erne, siger Benjamin Kitter. Nicolei Faber synes, at de problemer, vi står med i dag bliver mindre set i lyset af, at de har været der hele tiden. - Vi prøver hele tiden at gøre de øjeblikke, vi lever i, ekstraordinære. Men de er egentlig en del af et større problem, vi mennesker kæmper imod, siger han og Benjamin Kitter tilføjer: - Men det er jo også dejligt at hver generation tænker, nu må det være nok. Det må være muligt en gang for alle at løse det her, siger han.