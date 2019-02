Klassens skidte knægt sveder og vokser: - Hvis vi skal ændre verden, starter vi med os selv

Punk: Sveden drypper, sangene kommer med råbende røst, og det bliver altid et nuanceret 'fuck dig' til samfundet og verdenen.

Power Regression begyndte som et par odenseanske 10. klasse-kammerater, der manglede en måde at udtrykke en indre fandenivoldskhed på. Og bandnavnet opstod heraf.

- Jeg sagde i gymnasiet til min matematiklærer, at det eneste, man kunne bruge Power Regression (potensregression, matematisk udtryk, red.) til, fandme var et fedt bandnavn, fortæller forsangeren Rasmus Borst om episoden i 2009.

Pludselig havde han, trommeslager Casper Due og bassist Mads Nørgaard Hansen en overskrift på deres punkidentitet. Og i 2014 blev det seriøst, da de begyndte at producere musik og senere hentede vennen Thor Tedja Christensen ind på guitar.

I dag er de vidt forskellige. Én arbejder i et reklamefirma; en anden som elektriker. Én er skuespiller; en anden kandidatstuderende. Men punken består.

- Punk er vores filosofi. Vi får tit at vide, at vi ikke ligner typiske punkere. En person sagde til os, at vi lignede en flok revisorer, men punken bor ikke i tøjet. Den bor i hjertet og i musikken, slår Rasmus Borst fast.