Kjær var kult på Langeland

- Jeg er så glad for at kunne sige, at vi taler om 1968, indskyder Birthe Kjær, inden hun sammen med The Feel Good Band viser formatet med en sydende version af "Boogaloo" med berusende toner fra de tre blæsere.

Det kommer mildest talt bag på mig, hvor mange unge der står klar foran scenen, inden koncerten med Birthe Kjær og The Feel Good Band begynder lørdag klokken 16.30. De fleste af dem er under 20 år og kan ikke engang bryste sig af at have været med på anden Birthe Kjær-bølge i 1980'erne, hvor hun brillerede til Melodi Grand Prix.

Lange Lars fra Langeland

Birthe Kjær fejrede sit 50-års jubilæum som professionel i fjor, og det er vanvittigt at tænke på, at hun har indspillet 421 sange. Hvis hun skulle spille alle sammen i træk, ville hendes koncert strække sig langt ind i næste uge.

Derfor er det kløgtigt, at hun har pakket flere af sangene sammen til intense medleyer, hvor både de unge knøse og alle omkring dem genkender forbløffende mange melodier. "Vil du med", "Hvad er du ude på" og "Av min arm" smelter smukt sammen med den geografisk højaktuelle "Lange Lars fra Langeland", som storswinger i The Feel God Bands kyndige hænder.

Der er også fundet plads til et medley med nogle af de sange, Birthe Kjær hørte som barn og ung. Evergreens som aldrig går af mode. "Speedy Gonzales", "My Boy Lollipop", "Lucky Lips", "Kiss Me, Honey Honey, Kiss Me" og "See You Later Alligator" skaber danseeufori foran scenen, og det er rosværdigt, at Birthe Kjær modsat mange af sine jævnaldrende kolleger synger på et upåklageligt engelsk frem for et hakkende danglish.

Hendes greb på Otto Brandenburgs "What Do You Want To Make Those Eyes At Me For" er sunget med en nerve og indlevelse, som den gamle baggårdpuma ville have mjavet saligt af. Det samme ville Elvis Presley efter "Such a Night", hvor bandet igen spreder gode vibrationer.