Musik: Miriam Mandipira, Kjeld Lauritsen, Per Gade og Søren Frost udgør tilsammen bandet Mandipira/Lauritsen/Gade/Frost. Musikken, de spiller, er blues, jazz og soul, og i anledning af deres udgivelse "Convergence" i 2015 har de turneret rundt til et stort antal koncerter i hele landet. Torsdag 19. september kl. 19.30 står Thomas Kingos Kirke for skud, når de fire musikere fylder kirken med gospel, soul, jazz og blues. /stha