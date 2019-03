Kim Larsen-musical rammer Odense

En dansk kulturskat

- "Midt om Natten" er en del af den danske kulturskat og betyder meget for rigtig mange mennesker. Sidste år viste forestillingens enorme popularitet, at historien stadig er relevant i dag, særligt med så stærke kræfter bag alt fra manuskriptet til musikken. Jeg er både glad og stolt over, at vi kan bringe en forestilling i dén kaliber til Odense, og ser meget frem til at tæppet går i Odeon til marts næste år, siger adm. direktør i Live Culture, Michael Juul Møller.

Kim Larsen var udover at være medforfatter til filmen "Mit om natten" også en af hovedrollerindehaverne.

Filmen solgte 922.000 biografbilletter, og det tilhørerende album med samme navn som filmen, solgte 650.000 eksemplarer og er det bedst sælgende danske album nogensinde. Det er musikken herfra - krydret med andre af de største Kim Larsen- og Gasolinhits, der udgør musiksiden i musicalen.