Kendte debattører til Femi Festival i Odense

Der skal være plads til alle holdninger i debatten, uden at tonen bliver hård.

Det er grundtanken bag den tredje Femi Festival, som finder sted i Ungdomshuset i Nørregade den første weekend i marts.

Bag festivalen står Ungdomshuset støttet af Odense Kommune og Statens Kunstfond, og i år er inviteret prominente kvinder fra den offentlige debat - blandt andre Ekaterina Andersen og Natasha Al-Hariri, der er henholdsvis feministisk teolog og debattør med baggrund som blandt andet kortfilminstruktør.

- Især er jeg glad for, at vi i år vender blikket ud og ser på nogle af de ligestillingsproblematikker, der er i verden, siger Kefa Abu Ras, som i mange år har kæmpet for ligestilling til minioritetskvinder i Danmark.

- Jeg mener, at minioritetskvinder kan lære meget af den ligestillingskamp, de danske kvinder har kæmpet, og jeg er så glad for, at Femi Festival i år har særlig fokus på hele verdens kvinders ligestilling, så vi kan mødes om en fælles kamp på tværs af kulturelle forskelle, siger hun.