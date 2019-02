Karamellerne skal slås af tønden

Kerte: Det er heldigvis rigtig mange år siden, at man puttede en kat i fastelavnstønden, den tid er forbi.

I Kerte Forsamlingshus har man i stedet valgt at fylde fastelavnstønden med flødekarameller, og søndag 3. marts kl. 14-16.30 er der det store fastelavnsarrangement med gratis adgang for børn til og med 15 år. Derefter betragtes man voksen og skal som de foregående år slippe 35 kroner for at deltage i festlighederne, men så får de voksne også kaffe og fastelavnsbolle serveret ved bordene.

Der er som altid præmier til de bedst udklædte. Støtteforeningen for Kerte Forsamlingshus er arrangør. /exp