Kanelsnegle og film om den unge Astrid

Glamsbjerg: Filmen "Unge Astrid" giver et indblik i kvinden bag "Emil fra Lønneberg" og "Pippi Langstrømpe", og den vises i Glamsbjerg Biografs formiddagscafé 14. marts kl. 10.

Efter at have nydt kanelsnegle kan man opleve filmen om Astrid Lindgrens opvækst og ungdom. Unge Astrid får en praktikplads på den lokale avis hos venindens far - men snart opstår følelser mellem den voksne redaktør og den 16-årige pige. Følelser, der får store konsekvenser for resten af Astrid Lindgrens liv.

Prisen er 90-110 kroner for medlemmer, og man tilmelder sig på biografens hjemmeside./exp