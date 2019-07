Kammermusik med lokalt fokus på Lundsgaard Gods: - Det er et fantastisk smukt sted

- Det er et fantastisk smukt sted. Og det er virkelig hyggeligt. Man føler ligesom, man kommer ind i sådan et lille økosamfund. Det afspejler sig også i de produkter, man laver i området: Det er små, personlige varer af høj kvalitet. Det vil vi gerne udnytte, fortsætter festivallederen.

Lyskunst og pop-up-koncert

Der vil være en række nye tiltag på årets festival som led i den lokale linje. Musikerne vil blandt andet opføre en række mini-koncerter af fem-ti minutters varighed i godsets nyåbnede gårdbutik, og godsejer Rudolf Iuel tager gæsterne med på "Økosafari", hvor det økologiske landbrug bliver vist frem. Også Johannes Larsen Museet i Kerteminde bliver inddraget, når musikerne laver pop-up-koncert på kunstmuseet, inden festivalen begynder.

- Vi elsker at være i Anexet, men vi vil også gerne ud og røre ved nogle andre ting i Kerteminde og i særdeleshed på godset. Det er jo ikke kun et kultursted, det er også et landbrug. Det vil vi gerne give vores gæster mulighed for at opleve, siger Jens Elvekjær.

Festivalen vil som noget nyt også udnytte selve koncertrummet på en ny måde end tidligere. Det sker med hjælp fra en af Danmarks lysende stjerner - bogstaveligt talt - nemlig lysdesigneren Jesper Kongshaug, der laver lys til nogle af festivalens koncerter.

- Jesper Kongshaug vil tilføje en ekstra dimension til musikken. Han laver noget fantastisk lyskunst, som skaber en dramatik under koncerterne, og det bliver rigtig spændende. Det tør jeg godt love, siger Jens Elvekjær.