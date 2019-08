Kæmpeskulptur på Brandts

Kunst: Torsdag 22. august åbner soloudstillingen "The Great Filter" på Brandts med kunstner Adam Jeppesen. Adam Jeppesen har produceret en midlertidig skulptur i kæmpestørrelse skabt til Mestersalen på Brandts. På mere end 150m2 åbner der sig et landskab af sammenstyrtede former for vores øjne. Hvad der ligner mægtige borge og slotte i sand ligger nu halvvejs i ruiner spredt ud over gulvet. Adam Jeppesen (f. 1978) har gennem en årrække vakt international opmærksomhed med sine fotografier. Og det er også "The Great Filter", forholdet mellem altings slutning og altings begyndelse, som optager Adam Jeppesen. Med sandslottet som motiv peger han på et af vores livs eksistentielle grundvilkår, nemlig at alting er midlertidigt. Og at forgængeligheden er en forudsætning for livets begyndelse på ny. Direktør Mads Damsbo byder velkommen i museets café kl. 17. Adam Jeppesen vil være til stede på dagen og du kan møde ham på en Talk i udstillingen på 4. sal kl. 17.45. /piwi