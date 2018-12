Kåret som årets ting: Kim Larsen-minde skal udstilles på Nationalmuseet

Et banner fra Kim Larsens mindeoptog får plads på Nationalmuseet, efter at DR P4's radiolyttere har kåret Kim Larsen til årets ting 2018.

Nationalmuseets udstilling "Din ting - vores historie" giver nu plads til hele Danmarks folkemusiker, Kim Larsen. Et sort banner fra den afdøde musikers mindeoptog i København bærer teksten "Kim Larsen" med store, hvide bogstaver, og netop dette banner bliver nu en del af danmarkshistorien.

DR P4's radiolyttere har indstillet og stemt om, hvilken ting der kendetegner året 2018 bedst. Hele 58 procent af lytterne stemte på ting, der er forbundet med Kim Larsen.

Afstemningen foregik først regionalt, hvor et dommerpanel kårede en ting i hvert distrikt 3. december, og dagen efter satte P4 den nationale afstemning i gang.

DR P4 sendte live fra Nationalmuseet 12. december, hvor årets ting blev kåret. Og kåringen faldt på førnævnte banner.

- Kim Larsen formåede at lave et soundtrack til livet. Han var en gavflab, der digtede om kærlighed, ensomhed, skæve eksistenser, frisind og oprør. Hans musik er et godt eksempel på, at det er i den nære historie, den store nationale fortælling lever, siger Nationalmuseets museumschef Anni Mogensen i en pressemeddelelse.