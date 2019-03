- Og fordi, at den filmkontrakt er lavet, tænkte mit tyske forlag, at den historie hapser vi, så de lavede en lille bog med de to noveller, som strøg direkte ind på Spiegels bestsellerliste.

- Min ambition med novellen i sin tid var at skrive den som en slags engelsk film fra 1958. Inspirationen kom fra Ealing Studios, der blandt andet lavede komedien "Plyds og papegøjer", som jeg elsker, fordi den for sin tid er så uanstændig uhyggelig. Den var i technicolor, så jeg ville lave en technicolor-Ealing-novelle anno 2011. Det pudseløjerlige er, at det var der nogen, der kunne se, så den blev forrige år solgt til filmatisering i Tyskland, og hensigten er, at den skal komme til efteråret, fortæller Jussi Adler-Olsen og tilføjer:

- Oprindelig hed "Små diskrete drab" "Små pikante drab", men min redaktør synes, at det sammen med "Sprækken" blev en smule for erotisk, fortæller Jussi Adler-Olsen og ler højt.

Derfor er overskriften på denne artikel måske også lidt fræk, for det er hans tyske forlags idé, nu overtaget af hans danske, som lancerer bogen op til Krimimessen Horsens med ordlyden: "Synes du også, at der er skrækkelig lang tid til 14. juni, hvor Jussis ottende bog i serien om Afdeling Q udkommer. Så er hjælpen nær".

- Den her lille bog med de to noveller er ikke noget, jeg har fundet på, siger Jussi Adler-Olsen.

Lars er hovedperson i kriminovellen "Små diskrete drab" af Jussi Adler-Olsen. Novellen udkom første gang i 2011 som e-bog og som del af en antologi, som hedder "Liv for liv" til gavn for Dansk Flygtningehjælp, og nu udkommer den igen sammen med en anden af Jussis kriminoveller, "Sprækken", der herhjemme kun har været publiceret i Politiken og som e-bog.

Lars' kone forlader ham. Hun synes, Lars er kedelig, og det er han måske også. Men skilsmissen gør noget ved Lars. Han finder et sted, hvor der er masser af kvinder, der er glade for hans nyopdagede talent udi at skaffe dem af med besværlige, rige ægtemænd.

Nøglerne til byen

Den ældste af novellerne er "Sprækken", og den hænger sammen med Jussi Adler-Olsens debut i Tyskland i 2009, hvor han straks blev inviteret til det såkaldte "Mord am Helweg", som er Europas største krimifestival i Ruhr-distriktet. Her har byerne hvert andet år ret til at invitere en krimiforfatter til at bidrage til en fælles antologi.

Forfatteren skal være i byen i en uge - det blev Lünen for Jussi Adler-Olsens vedkommende - og her fik han udleveret byens "nøgler", så ingen kunne nægte ham adgang noget sted. Betingelserne var, at byens navn skulle indgå i novellens titel, der derfor kom til at hedde "Die Sprekke in Lünen", og der skulle også indgå et mord og mindst ét lig.

- Gennem årene er de største krimiforfattere verden over blevet inviteret, så det var en stor ære, men det vidste jeg ikke på det tidspunkt, fortæller Jussi Adler-Olsen.

- Jeg gjorde, som de sagde. Jeg brasede ind alle steder og forstyrrede borgmesteren under et møde. Jeg hørte, at der var en lille biograf, som skulle rives ned. Entreprenøren havde nægtet filmfansene adgang, men de vidste, at der var både plakater og fotos derinde, så jeg tiltvang mig adgang med en horde af filmentusiaster efter mig, erindrer Jussi Adler-Olsen.

- Jeg skrev 20 sider i alt, men opgaven lød på 15, så jeg var nødt til at skære ned, og det er noget af det sværeste, jeg har været med til.

Jussi Adler-Olsen:

"Små diskrete drab" og "Sprækken",

116 sider, udkommer på Politikens Forlag 5. april.