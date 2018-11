Juletiden i Ferritslev Fritidshus er både for børn og voksne

Musik: Juletiden fejres i Ferritslev Fritidshus med en julekoncert og dernæst et julebørneteater. Onsdag 5. december kl. 19 går Svøbsk og Lune&Sund på scenen og fletter kendte julesalmer, vintersange og folkemusik sammen i et både traditionelt og moderne udtryk. Lørdag 8. december kl. 11 er det børnenes tur til at mærke den glade julestemning, når Louise Schouw Teater kommer på besøg med en juleforestilling for børn. Forestillingen handler om nissepigen Juliane, der modtager et brev i sin julesok fra selveste julemanden, og det er jo i den helt forkerte rækkefølge - nisser og børn skal selv kontakte julemanden i juletiden. Juliane sendes ud for at finde julemandens ur, og på rejsen møder hun en umulig urmager, der ikke har tid til at hjælpe hende. Det er nu op til børnene (publikum) at hjælpe Juliane, så nisseuret kan blive lavet, så julegaverne kan blive færdige til tiden. /stha