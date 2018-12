Juleshow med DR Big Band og kendte frontfigurer

Musik: DR Big Band har en jazzet juletradition, og i år er ingen undtagelse. Turnébussen skal i december måned gennem 11 danske byer, før den kan sætte kurs mod hjemmebanen i DR Koncerthuset, for at spille de sidste to finalekoncerter, der sendes på DR P8 Jazz juleaftensdag mandag 24. december kl. 15. Inden de når så langt i turnéplanen, skal holdet med Bobo Moreno, Szhirley og skuspiller Jens Jacob Tychsen blandt andet forbi to fynske byer: Borgerforeningen i Svendborg søndag 9. december kl. 16 og Bastionen i Nyborg torsdag 13. december kl. 20. Publikum kan glæde sig til en ny og swingende indpakning af den særlige cocktails af blues, inderlig jule-soul og jazzede klassikere. På programmet står dog også sikre og klassiske julehits som for eksempel "Santa Baby" og "I'll be home for Christmas". /stha