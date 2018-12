Musik: Ars Nova Copenhagens julekoncert har i år et engelsk tema med en enkelt afstikker til Estland. Lørdag 8. december kl. 14 bliver Ollerup kirke fyldt med julemusik, når Ars Nova og Paul Hiller fremfører julekoncerten "Unto us a Child is born" med vokalmusik af Tallis, Britten, Howells og Pärt. Julekoncerten kan desuden opleves igen kl. 17, samme dag, i Skt. Hans kirke i Odense. /Stha