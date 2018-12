Musik: På luciadag torsdag 13. december er der julekoncert med to erfarne dobbeltkor i Thomas Kingos Kirke i Odense. Det er Sangkoret Fionia og Næstvedkoret, der vil synge julen ind med et stort og varieret program, hvor hovedvægten lægges på de kendte juletoner. De to kor vil både synge hver for sig og sammen. Begge kor ledes af Gulli Odsbøl, som også vil forestå aftenens koncert. Koncerten begynder kl. 19.30, og efter musikken bydes på et glas i salen.