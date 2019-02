Judy Garland var en urkraft og et skrøbeligt menneske

Betty Glosted fejrer sit 40-års skuespillerjubilæum med at portrættere et sine største idoler i forestillingen "End of the Rainbow". Og hun går til opgaven med ærefrygt.

Handlingen foregår et halvt år før Judy Garlands død. I fem uger omkring årsskiftet 1968-69 forsøger den skandaleombruste stjerne at gøre endnu et at sine talrige comebacks - denne gang på natklubben The Talk of The Town i London. Handlingen viser hendes op- og nedture og kampen for at genvinde sin selvrespekt og publikums kærlighed.

Fra Judy Garland som 17-årig fik sit store gennembrud som Dorothy i "Troldmanden fra Oz", og til hun døde af en overdosis 30 år senere, var filmstjernens liv præget af skandaler, misbrug og svigt. Så intet ville være lettere end at skildre Judy Garlands liv som én lang deroute. Men for Betty Glosted, der spiller Judy Garland i "End of the Rainbow", der har premiere på Bastionen i Nyborg på torsdag, er det altafgørende, at forestillingen først og fremmest bliver en hyldest til en stor kunstner.

"End of the Rainbow" af Peter Quilter.Iscenesættelse: Betty Glosted. Oversættelse: Allan Wahlers. Scenografi: Anders Vesterholm. Koreografi: Allan Damby. Medvirkende: Betty Glosted, Jon Lange og Keld Heick samt et femmands orkester under ledelse af Bent Lundgaard. Opføres på Bastionen i Nyborg fra 21. februar til 17. marts.

Betty har det hele

Når "End of the Rainbow" markerer Betty Glosteds 40-års skuespillerjubilæum, er det koreografen og teaterfrisøren Allan Damby og journalisten Allan Wahlers fortjeneste. Tilsammen udgør de Damby & Wahlers Teaterproduktion:

- Vi så traileren til sceneudgaven med Tracie Bennett og kom med det samme til at tænke på Betty, for de to har mange af de samme kvaliteter. Vi skrev til dramatikeren Peter Quilter og fik ham til at maile os manuskriptet. Det læste vi for hinanden samme nat, og undervejs græd og grinede vi så meget, at vi ikke var i tvivl om, at vi skulle sætte forestillingen op, siger Allan Wahlers.

- Forestillingen er tragikomisk, så hvis den skal gå hjem, kræver det, at Judy Garland bliver spillet af en kvinde, der udover at mestre klassisk skuespilkunst også har et udpræget komisk talent, en god sangstemme og masser af timing. Alt det har Betty, supplerer Allan Damby.