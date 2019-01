Scene: Når den kunstneriske leder af Rottefælderevyen i Svendborg, Jan Schou, i år går på scenen med Schou-tur på Østergaards Hotel i Herning er det for 15. gang. Et sådan jubilæumsår giver anledning til et kig i gemmerne og et særligt kig på de numre, han og resten af holdet ikke har kunnet lade gå i glemmebogen. Fra fredag 1. februar til lørdag 13. april optræder Susanne Breuning, Søren Jydholm Jørgensen, Anna Kaack, Alexander Arli, Thea Boel Gjerum og Jan Schou - akkompagneret af Kenneth Sichlaus orkester - med kærlige musikalske hilsner til nulevende og afdøde danskere samt mærkelige og sjove indslag fra året, der er gået. /stha