Jubel i Andeby: 70 år med Anders And & Co.

I marts 1949 blev danskerne introduceret for Walt Disneys Anders And & Co. 70 års med- og modgang senere udkommer Danmarks mest sejlivede tegneserieblad stadig hver uge.

Anders And: "God dag! Her kommer jeg!" sagde Anders And og lettede på den blå matroshue, da han fik sit eget tegneseriehæfte på dansk 1. marts 1949.

Efterkrigsårenes restriktioner på papir havde forsinket danmarkspremieren på Anders And & Co. med et år. Til gengæld lovede forlaget Gutenberghus, at det nye månedsblad indeholdt "mere sprængstof end alverdens atombomber".

Det første nummer kostede 75 øre. På bagsiden af bladet henvendte Anders sig personligt til de unge, potentielle købere: "I kan roligt bede jeres mor om pengene, for det er sund og god læsning, og hun vil sikkert synes lige så godt om det, som I vil".

Ingen anså dengang kulørte hæfter som lødig lekture, men tidens mangel på populærkultur til børn var med til at sikre succesen. Forlaget understregede, at bladet var redigeret af pædagoger, og at Walt Disneys talende dyr fra det kulturimperialistiske Amerika ikke ville sætte griller i hovedet på de kære poder.

- Gutenberghus indrykkede en helsidesannonce i ugebladet Hjemmet, hvor man beskrev Anders And & Co. som god og lødig læsning, der vil fremme barnets læseforståelse, oplyser Disney-nørden Laila Jerming Graf.

Hun er formand for Dansk Donaldist-Forening og samler på alt, der er udgivet på dansk med figurerne fra Andeby. Hver torsdag køber hun troligt det nye nummer af Anders And & Co., der med 70 udgivelsesår i rap er Danmarks mest sejlivede tegneserieblad. Egmont, det tidligere Gutenberghus, har end ikke ændret budskabet i reklamekampagnerne siden 1949. Laila Jerming Graf fortæller, at hun for nylig faldt over en reklame i et dameblad med ordlyden: "Lær dit barn at læse via Anders And".

Kvaliteten toppede

Indholdet i Anders And & Co. bestod dengang som nu af korte, humoristiske gag-serier og længere historier om indbyggerne i Andeby. Gutenberghus opgraderede i 1959 hæftet til ugeblad. Men da Disney-tegneserier traditionelt har været mere populære i Europa end i hjemlandet USA, betød den øgede frekvens, at udgiverne hurtigt løb tør for amerikansk produceret materiale.

Mange af Andeby-historierne fra de sidste 50 år er derfor sat i søen af redaktører i København. Udvalgte skandinaviske og engelske forfattere leverer manuskripterne, og tegnestuer i blandt andet Spanien sætter billeder til.

- Bladets popularitet toppede i 1960'erne og 70'erne. Derefter begyndte kvaliteten af serierne at gå ned ad bakke, siger Laila Jerming Graf.

Med tiden tog oplagstallet også et dyk: Fra et ugentligt salg på 200.000 i bladets storhedstid til 37.000 ved den seneste optælling. Udsalgsprisen er derimod fordoblet de sidste 10 år. Et cellofanindpakket Anders And & Co. koster i dag 40 kroner. Men så følger der også et stykke plastiklegetøj med, selv om nogen måske vil mene, det efterhånden er tegneserierne, der følger med legetøjet.

- Allerede i 1960'erne begyndte Gutenberghus at lægge plakater, kartonindlæg, julekalendere og ting, man kunne samle, ind i bladet. I dag får man mest noget plasticskrammel, men legetøjet har stadig sin berettigelse som blikfang for unge læsere, mener Laila Jerming Graf.

Bortfaldet af kernemålgruppen har længe været bladets største udfordring. De 7-13-årige kender fortrinsvis Disney-universet gennem selskabets animerede biograffilm og programmet "Disney Sjov" på DR 1's fredagsflade. Leila Jerming Graf vurderer, at de fleste nutidige købere af Anders And & Co. er voksne fans, der som hun holder fast i traditionen for hyggens og nostalgiens skyld.

Nostalgiske følelser

Egmont har forsøgt at komme nutidens medievante børn i møde ved at gøre bladets indhold tilgængeligt på digitale platforme. Desuden har forlaget inviteret Thomas Blachman, Anders Lund Madsen og andre tv-stjerner ind som gæsteforfattere for at give Anders And & Co. mere X-faktor, ligesom man har lanceret crossover-historier, hvor beboerne i Andeby møder personligheder fra det danske kulturliv.

Såvel fiktive (Olsen-Banden) som virkelige kendisser (dronning Margrethe, Lars Løkke Rasmussen, Sidney Lee) har lagt vejen forbi Andeby, og da Eurovision Song Contest løb af stablen i København i 2014, kunne man i samme uges hæfte se Anders stå på scenen i "Melodi And Prix". Senest har Anders og nevøerne været på skattejagt i det nordjyske, efter at Vendsyssel vandt det celebre "besøg" i en læserafstemning i bladet.

- Selvfølgelig var historien mest en gimmick, men jeg synes, det fungerede fint, siger Laila Jerming Graf, der mener, at Egmont har gjort en stor indsats for at sikre tegneseriebladets relevans i en verden, hvor den teknologiske revolution - fjernsyn, computere, iPads, mobiltelefoner - truer de trykte mediers eksistens.

- Hele Andeby-universet ligger så dybt forankret i den danske kultur, at mange nærer nostalgiske følelser for det. Men man kan godt blive bekymret for, hvor længe Anders And & Co. vil overleve, hvis der ikke kommer nye læsere til, siger Disney-samleren.

Laila Jerming Graf peger på det velkendte, vidtrækkende figurgalleri som en hovedårsag til, at Disneys ugeblad stadig holder halefjerene over vandskorpen:

- Man kan sætte figurerne ind i en hvilken som helst kontekst, historisk eller nutidig, og få en spændende historie ud af det. Alt kan lade sig gøre i Andeby!