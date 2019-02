Journalisten, der endelig har fået tid til fordybelse

Det ligner en uendelig bølge. Adskillige forfattere, særligt krimiforfattere, har en journalistuddannelse på cv'et. Det gælder blandt andre Jesper Stein, Jens Henrik Jensen, Sara Blædel, Leif Davidsen, Lone Theils, Henrik Brun og nu også Helle Mogensen, der 7. februar debuterer med krimien "Havunger".

Er det ikke efterhånden en kliche, at en journalist også vil være forfatter?

- Jo. Det kan du sige, og jeg kan selvfølgelig kun svare for mig selv, men forfatteren har været inde i mig hele tiden. Jeg tror, at det, der kendetegner alle os journalist-forfattere, er en enorm læseglæde, skriveglæde og fortælleglæde. En trang og længsel, som jeg altid har haft. I mange år troede jeg ikke, at jeg havde evner og fantasi nok til at blive forfatter, og så var det nærliggende i stedet at blive journalist, siger Helle Mogensen.

- For som journalist får man også dyrket glæden ved at skrive og fortælle, og jeg tænkte, at det var godt med skriveerfaring, hvis jeg en dag skulle skrive en roman. Siden har jeg så erfaret, at der er en verden til forskel på at skrive artikler og romaner, fortæller hun.

En af forskellene er, at artikler skal skrives meget hurtigere end romaner. Således har "Havunger" været fem år undervejs.

- Normalt er jeg til tempo og kvik-fix, men jeg elsker den ro og fordybelse, der er ved at arbejde med en bog. Som journalist kan man godt savne tid til fordybelse.

Men hvorfor så alle disse krimier? Er det, fordi de er nemmere at sælge end skønlitterære romaner?

- For mit eget vedkommende handler det om, at krimier kan være knaldgod underholdning, og at man her kan arbejde med de psykologiske sider af et menneske, identificere sig med både gerningsmand, offer og efterforsker og samtidig strejfe gru og ondskab. Jeg elsker genren og har altid gjort det. At kunne leve af at skrive krimier ville da være fantastisk, men det tør jeg slet ikke håbe på.

Hvorfor er du debuteret så sent?

- Jeg er kommet sent i gang med mange ting i livet, siger hun og ler højt.

- Både med at blive gift, få barn, blive journalist og mange andre ting. Sådan er jeg.