Ord & foredrag: I sommeren 2012 tog Christian Liebergreen på en jordomsejling, der førte ham gennem de største øde og mest blæsende steder i verden. Han var ni måneder om turen, hvor han helt alene og uden at gå i land på noget tidspunkt kom i den eksklusive gruppe på knap 200 mennesker i verden, der har gennemført en lignende sejlerbedrift. I et foredrag på Tobaksgaarden i Assens tirsdag 26. marts kl. 19.30 fortæller Christian Liebergreen, hvordan det føles, når man ikke ser et andet menneske i 260 døgn, om at tro på sig selv, og om at bevare forstanden ude på bølgen blå. /sisø