Jazztrio i Anexet

Musik: For knap et år siden gav jazzbassist Thomas Fonnesbæk sammen med den amerikanske pianist, Justin Kauflin, koncert i Anexet ved Lundsgaard Gods. De to vender tilbage til Anexet 15. februar med et repertoire bestående af både standarder og egne kompositioner. Denne gang får de selskab af trommeslageren Billy Williams, der ligesom Justin Kauflin har sin musiske opdragelse i det amerikanske jazzmiljø.

På trods af sin unge alder på kun 32 år, har Justin Kauflin igennem årene arbejdet med musikere fra branchens top. Efter han som barn mistede sit syn, blev han taget under vingerne af to legender i musikkens verden, trompetisten Clark Terry og siden producer Quincy Jones. Bassisten Thomas Fonnesbæk er velkendt i jazzens verden, hvor han har medvirket på mere end 100 CD-produktioner.

Billy Williams er fra Virginia, USA. Som trommeslager har han arbejdet professionelt med en lang række af jazzens navne som Christian McBride, Larry Willis og Steve Wilson og har medvirket på en lang række indspilninger. Trioen bruger 2019 på at turnere Europa og Asien rundt, og det er i den forbindelse, at de aflægger Anexet endnu et visit. Koncerten begynder kl. 20. /piwi