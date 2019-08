Jazzfest i Middelfart

Musik: Jazz i Trekanten inviterer til jazz i hele trekantområdet fra fredag 23. august til søndag 1. september. Festivalen består af over 120 koncerter med kunstnere fra både ind- og udland. Lillebælt Værft får torsdag 29. august blandt andre besøg af Koppel og Søn, Anders og Benjamin Koppel (billede). Far og søn træder ind på scenen med henholdsvis orgel og saxofon og spiller rytmisk og klassisk musik. Fredag 30. august byder Kulturøen på jazz for de mindste, når Jeppe og Jazzhyænerne spiller med børne TV-vært Jeppe Vig Find i front. Jeppe Vig Find er blandt andet kendt fra Ramasjangs Lille Nørd, og på scenen vil han præsentere børnene for jazzens skæve univers. Thera Hoeijaman lukker og slukker festivalen i Middelfart med to koncerter i forbindelse med arrangementet "Sindssyg Søndag" i Teglgårdsparken 1. september./piwi