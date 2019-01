Jazz-mastodonten Scofield optræder i Svendborg

Svendborg Jazzfestival melder fredag ud, at den har booket jazzguitar-ikonet John Scofield. Koncerten er dog ikke en del af selve festivalen 28. og 29. juni, men fungerer som et selvstændigt pre-event på Svendborg Teater 14. maj.

- Det betyder utroligt meget for os at lave en aftale med så stort et navn. Vi håber på, at det kan give Svendborg Jazzfestival et stort løft i forhold til alle fremtidige arrangementer. Vi har ønsket at holde et højt kunstnerisk niveau lige fra starten, og det må man sige at vi for alvor cementerer med denne booking, siger festivaldirektør Mads Stephensen.

Med sig til Svendborg har John Scofield trommeslageren Bill Stewart, bassisten Wayne Archer samt pianisten Gerald Clayton. De fokuserer i særdeleshed på Scofields seneste udgivelse, "Combo 66", der udkom i november 2018 og markerede hans 66 års fødselsdag.

Mads Stephensen er ikke i tvivl om, at bookingen af Scofield får stor betydning.

- Vi har for eksempel været i dialog med en udenlandsk agent om hovednavn til selve festivalen. Der var ingen, der kunne i den periode. Hvis de kunne, var de alt for dyre. Da vi skrev, at vi kun havde et vist beløb til rådighed, fordi vi havde brugt en stor del af budgettet på John Scofield, kom der pludselig en liste med otte fede navne, som godt kunne alligevel, siger Mads Stephensen.

John Scofield har optrådt på Fyn før. Blandt andet på Dexter i marts 2006, hvor han fik fem stjerner i anmeldelsen i denne avis:

"Det lå allerede i luften efter det pulserende og følelsesladede åbningsnummer "Mary Ann", at denne aften med Ray Charles-fortolkninger ville blive noget helt specielt. Intensiteten, den tekniske formåen og spilleglæden er så åbenlys hos de fem på scenen, at man må knibe sig selv i armen. At frontmanden, jazzguitaristen John Scofield, har kastet sig over en perlerække af Ray Charles-klassikere er fantastisk for publikum. Men så afgjort ikke for den afdøde legende. For sandt er det: Så godt har Ray Charles aldrig lydt".

Billetsalget til John Scofields Svendborg-koncert starter 1. februar klokken 10.00 på www.svendborgjazzfestival.dk.