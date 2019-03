"Jagtsæson": Her er hovedrollernes syn på Fyn

Film: Skuespillerne og filmholdet fra den Filmfyn-støttede "Jagtsæson" bor i disse dage på Boltinggaard Gods, mens de gennem dagene bevæger sig til kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Kerteminde og Assens for at optage.

Mille Dinesen

- Vi arbejder jo meget og intenst, så der er ikke tid til at se så meget her. Der er meget transport frem og tilbage, og vi er hjemme sent. Men her er skønt, og det er sjove og afslappende omgivelser at optage i.

- Da jeg var hjemme i København i weekenden, gik det pludselig op for mig, at jeg havde været på Fyn i 14 dage. Jeg har min søn og min hund med, så det mærkes ikke så meget, at jeg er væk.

- Jeg glæder mig til lige at have en halv fridag, hvor jeg med min søster kan tage et smut til Faaborg, for der er min mor oprindeligt fra. Og selvfølgelig besøge Odense, for jeg er jo en gammel byrotte, og vi kan godt lide de større byer.

Har du en fortid i det fynske?

- Ud over at min mor kommer herfra? Nej, ellers ikke det store.